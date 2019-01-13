National Interest описал «кошмар» США с участием России и Китая
Сотрудничество между российской и китайской сторонами является «серьезной стратегической проблемой» США. Об этом пишет The National Interest.
По мнению экспертов, просчет Соединенных Штатов заключается в том, что они не предприняли «стратегических корректировок» для предотвращения сближения Москвы и Пекина.
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Отмечается, что американская сторона утратила преимущество, которое у нее было во второй половине холодной войны, когда ее отношения по отдельности с СССР и Китаем были лучше, чем российско-китайские.
Эксперт заметил, что официальный союз между этими странами маловероятен, хотя их сотрудничество расширяется.
Ранее Россия уступила США и Китаю в рейтинге умнейших стран мира.