Источник: «Посейдон» поставят на боевое дежурство

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Военно-морской флот(ВМФ) России намерен поставить на боевое дежурство атомные подводные беспилотники «Посейдон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как отмечается, ВМФ планирует задействовать до 32 беспилотников.

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«Предполагается, что по две подлодки— носителя «Посейдонов» войдут в боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов. Каждая будет нести максимум по восемь беспилотников, то есть общее количество «Посейдонов» на боевом дежурстве может достигать 32 единиц», — пояснил источник.

Ранее сообщалось, что стала известна максимальная скорость подводного беспилотника «Посейдон».