Пушков отреагировал на вывод США войск из Сирии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал уход войск США из Сирии.

В своем твиттере сенатор заявил, что Вашингтон не может решить, где поставить запятую в фразе «уйти нельзя остаться».

«Вместо вывода войск из Сирии получилась сумятица: Трамп обещал одно, а администрация, конгресс и союзники США хотят другого. В этой ситуации в Вашингтоне никак не могли решить, где поставить запятую в формуле: уйти нельзя остаться. Но, похоже, решили так: уйти нельзя, остаться», — написал сенатор.

Ранее сообщалось, что США начали вывод военной техники из Сирии, однако военнослужащие остаются на своих местах.