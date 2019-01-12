При израильской атаке на Дамаск был разрушен склад у аэропорта

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Израильские военные самолеты нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска и нанесли ущерб складу в районе аэропорта, передает РИА «Новости».

«В 23.15 (0.15 субботы мск) израильские военные самолеты, прибывшие с севера Израиля, запустили несколько ракет по окрестностям Дамаска. Наша ПВО немедленно отразила атаку и сбила большую часть ракет», — сказал источник.

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Ранее стало известно, что ПВО Сирии отразили вражескую атаку в небе над Дамаском и сбили несколько целей.

Официальных комментариев властей пока не поступало.