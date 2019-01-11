Госдеп прокомментировал атаку хуситов на авиабазу в Йемене

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Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Роберт Палладино в твиттере прокомментировал нападение мятежного движения «Ансар Аллах» на авиабазу правительственных сил на юге Йемена.

«Мы призываем все стороны выполнять обязательства, которые они взяли на себя», — написал Палладино.

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По его словам, данная атака противоречит духу соглашения по портовому городу Ходейда.

Он также подчеркнул, что этот договор предусматривает прекращение боевых действий.

Ранее СМИ рассказали об «американском отпечатке» в йеменской войне.