Глава МИД Германии оценил шансы на сохранение ДРСМД

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Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что шансы на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) невелики, передает ТАСС.

При этом министр заверил, что ФРГ сделает все возможное для сохранения ядерной сделки.

«Мы попытаемся сделать все, чтобы сохранить соглашение. Но шансы, к сожалению, невелики», — сказал Маас.

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Он добавил, что в настоящее время надо «склонить российскую сторону к прояснению обвинений [в нарушении договора] и восстановлению приверженности соглашению».

Маас подчеркнул, что Россия готова к переговорам по ДРСМД.

Ранее глава МИД Германии анонсировал свой визит в Россию.