CBS: выход США из Сирии займет 3-4 месяца

<img src="//img.gazeta.ru/files3/315/12112315/RTSLLPM-pic905-895x505-65105.jpg">

Процесс вывода американских войск из Сирии может занять от 90 до 120 дней. Об этом телеканалу CBS News сообщил официальный представитель оборонного ведомства США.

Военнослужащие США уже начали выход, подтвердили CBS. Кроме того, на этой неделе американцы начали выводить технику.

Реклама

Операции США против «Исламского государства» (организация запрещена в России) будут продолжаться в течение всего процесса выхода из Сирии, утверждает телеканал.

Ранее стало известно, что конвой США из примерно 10 единиц бронетехники вместе с небольшим количеством грузовиков покидали сирийскую базу Рмейлан. Всего в Сирии находятся 2 тыс. американских солдат.

Резкое решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии привело к отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Кроме того, после этого решения в адрес Вашингтона последовал шквал критики, поскольку теперь США оставляют своих курдских союзников на фоне угрозы со стороны Турции и их возможного нападения, поясняет телеканал.

«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.