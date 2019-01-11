В МИД России отреагировали на готовность НАТО к «военным мерам»

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В российском МИДе отреагировали на заявление НАТО по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве заметили, что ультимативные заявления альянса не соответствуют словам о том, что спасение договора является приоритетом блока.

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«Напротив, такие заявления тормозят разбор ситуации на основе профессионального диалога», — говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что, если альянс хочет перейти к «военным» мерам, нужно убрать пусковые установки Мк-41 с румынской территории, так как это противоречит ДРСМД.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал «последним шансом» российской стороны возможность «вернуться» к выполнению договора.