В МИД России отреагировали на готовность НАТО к «военным мерам»
В российском МИДе отреагировали на заявление НАТО по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве заметили, что ультимативные заявления альянса не соответствуют словам о том, что спасение договора является приоритетом блока.
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«Напротив, такие заявления тормозят разбор ситуации на основе профессионального диалога», — говорится в заявлении ведомства.
Также отмечается, что, если альянс хочет перейти к «военным» мерам, нужно убрать пусковые установки Мк-41 с румынской территории, так как это противоречит ДРСМД.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал «последним шансом» российской стороны возможность «вернуться» к выполнению договора.