WSJ: споры с Турцией не остановят вывод войск США из Сирии

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Пентагон по-прежнему намерен вывести войска из Сирии, несмотря на расхождение позиций США и Турции относительно курдов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в военном ведомстве.

В издании напомнили, что ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обещал, что американские войска не выйдут из Сирии до тех пор, пока Турция не согласится перестать наносить авиаудары по курдам.

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Источник газеты заверил, что заявление Болтона никак не связано с процессом вывода войск из Сирии.

«Ничего не изменилось. Приказы нам отдает не Болтон», — подчеркнул источник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обещал быстрого вывода американских войск из Сирии.