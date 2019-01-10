Помпео заявил о готовности Трампа к новым боевым действиям в Сирии

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер страны Дональд Трамп готов провести новые боевые действия в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на речь его выступления в Американском университете в Каире.

Однако он выразил надежду, что такой необходимости не будет.

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«Трамп готов снова предпринять военные действия в Сирии, но надеемся, что ему не придется этого делать», — сказал Помпео.

Ранее сообщалось, что США будут продолжать наносить авиаудары на Ближнем Востоке.