ФСБ попросила продлить арест задержанных украинских моряков

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Федеральная служба безопасности России(ФСБ) просит продлить срок ареста украинских моряков, которые были задержаны в результате инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из задержанных Сергея Бадамшина.

«Следствие ходатайствует перед судом о продлении срока ареста моряков», — сказал Бадамшин.

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Он добавил, что Лефортовский суд Москвы рассмотрит просьбу ФСБ 15 января.

Ранее сообщалось, что Украина планирует продолжать проходы через Керченский пролив.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.