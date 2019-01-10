ФСБ попросила продлить арест задержанных украинских моряков
Федеральная служба безопасности России(ФСБ) просит продлить срок ареста украинских моряков, которые были задержаны в результате инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из задержанных Сергея Бадамшина.
«Следствие ходатайствует перед судом о продлении срока ареста моряков», — сказал Бадамшин.
Он добавил, что Лефортовский суд Москвы рассмотрит просьбу ФСБ 15 января.
Ранее сообщалось, что Украина планирует продолжать проходы через Керченский пролив.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.