Помпео: США будут продолжать наносить авиаудары на Ближнем Востоке

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что государство продолжит наносить авиаудары по террористам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст его выступления в Американском университете в Каире.

Он пояснил, что США будут наносить авиаудары по мере появления целей.

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«Мы продолжим работать с нашими партнерами по коалиции для разгрома ИГ (организация запрещена в России). Мы продолжим выслеживать на Ближнем Востоке и по всему миру террористов, которые ищут укрытие», — сказал Помпео.

Подчеркивается, что США останутся «надежным партнером» в борьбе с терроризмом.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России

Ранее журнал Foreign Affairs сообщил, что Трамп должен договориться с Россией перед уходом из Сирии.