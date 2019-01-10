Помпео: США будут продолжать наносить авиаудары на Ближнем Востоке
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что государство продолжит наносить авиаудары по террористам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст его выступления в Американском университете в Каире.
Он пояснил, что США будут наносить авиаудары по мере появления целей.
«Мы продолжим работать с нашими партнерами по коалиции для разгрома ИГ (организация запрещена в России). Мы продолжим выслеживать на Ближнем Востоке и по всему миру террористов, которые ищут укрытие», — сказал Помпео.
Подчеркивается, что США останутся «надежным партнером» в борьбе с терроризмом.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России
Ранее журнал Foreign Affairs сообщил, что Трамп должен договориться с Россией перед уходом из Сирии.