Госдума в I чтении одобрила вторую отсрочку от армии для студентов

Государственная Дума в первом чтении поддержала законопроект о возможности получить две отсрочки от армии в период обучения в вузе. Об этом говорится на сайте Госдумы.

По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, законопроект призван уравнять в праве на образование тех юношей, которым 18 лет исполнилось еще в школе с теми, кто достиг совершеннолетия по ее окончании.

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«Законопроект, принятый сегодня в первом чтении, исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии еще в школе из‑за наступления призывного возраста, не могут получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре», — сказал Володин.

В настоящее время юноши, которые окончили школу в 18 лет, не могут воспользоваться отсрочкой для непрерывного обучения в магистратуре, в то время как у их 17-летние сверстников такая возможность есть.

Ранее сообщалось, что в правительстве предложили сохранять рабочие места призывников.