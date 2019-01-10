Foreign Affairs: Трамп должен договориться с Россией перед уходом из Сирии

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Если США намерены вывести войска из Сирии, то им необходимо заключить сделку с Россией, которая бы заняла их нишу в регионе, чтобы противостоять возрождению террористов, пишет Foreign Affairs.

Это связано с тем, что вывод американских войск из региона, который составляет почти треть страны, создаст вакуум, в котором может возродиться «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Сирии, говорится в материале.

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Резкое решение американского президента Дональда Трампа вывести армию из Сирии — ошибка, констатирует издание. Тем не менее, если он не откажется от этой идеи, то лучшим вариантом для Вашингтона будет договоренность с Москвой, но не Анкарой или Тегераном, о том, чтобы она в конечном итоге заменила США и вела переговоры о политическом урегулировании, которые бы предотвратили новый конфликт на востоке Сирии, пишет Foreign Affairs.

Кроме того, даже если Трамп передумает или замедлит с выводом войск, ущерб по позициям США в Сирии будет нанесен в любом случае, пишет журнал. Региональные игроки, включая ближайших арабских партнеров Соединенных Штатов, уже ведут себя так, как будто американцы уехали из Сирии, добавляет издание.

«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.