В Ираке рассказали об обещании Помпео по Сирии
Пресс-служба иракского премьера Абдель-Махди проинформировала об обещании, данном во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Багдад. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Помпео пообещал, что Соединенные Штаты будут координировать с иракской стороной вывод своих войск с сирийской территории.
Реклама
«Госсекретарь США выразил намерение своей страны выполнить это решение (о выводе военных из Сирии. — Газета.Ru) постепенно и организованно в сотрудничестве и координации с Ираком», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Помпео неожиданно прилетел в Ирак.