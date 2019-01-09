В Ираке рассказали об обещании Помпео по Сирии

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Пресс-служба иракского премьера Абдель-Махди проинформировала об обещании, данном во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Багдад. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Помпео пообещал, что Соединенные Штаты будут координировать с иракской стороной вывод своих войск с сирийской территории.

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«Госсекретарь США выразил намерение своей страны выполнить это решение (о выводе военных из Сирии. — Газета.Ru) постепенно и организованно в сотрудничестве и координации с Ираком», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Помпео неожиданно прилетел в Ирак.