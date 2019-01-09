Глава минобороны Норвегии оценил возможность войны в Европе

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Глава норвежского минобороны Франк Бакке-Йенсен оценил возможность начала новой войны на европейской территории. Текст его выступления размещен на сайте правительства страны.

По его словам, в настоящее время ситуация в мире становится более нестабильной, чем было до сих пор. При этом несколько крупных держав борются за господство. Глава минобороны отметил, что такие страны, как Россия и Китай, представляют угрозу.

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«В целом, события в нашем окружении указывают на то, что мы должны принимать во внимание, что вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым», — сказал Бакке-Йенсен.

Ранее в Пентагоне признали непригодной систему военной логистики к войне с Россией и Китаем.