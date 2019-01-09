Украина разработает новую систему ПВО вместе с Польшей

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Украина и Польша займутся совместной разработкой систем противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на польские СМИ.

Отмечается, что сотрудничать будут украинский «Укроборонпром» и польская компания WB Electronics.

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По словам представителя польской компании Романа Мушаля, при помощи новой системы ПРО можно будет запускать ракеты с инфракрасной головкой самонаведения, а также с активным и пассивным радиолокационным самонаведением. При этом ПРО будет спроектирована под украинскую ракету R-27, а устанавливать ее можно будет на польский грузовик Jelcz 662D.

Ранее сообщалось, что Украина получит снайперские винтовки из Канады на $770 тысяч.