В Пентагоне признали непригодной систему военной логистики к войне с Россией и Китаем
Система военной логистики США не пригодна для противостояния с Россией и Китаем, пишет со ссылкой на доклад Пентагона издание The Washington Free Beacon.
Стратегически важная система логистики по перемещению войск США, американского оружия и поставок на большие расстояния значительно устарела и нуждается в быстрой модернизации, уверены в Пентагоне. Это необходимо для того, чтобы быть готовым к любому потенциальному военному конфликту с Китаем или Россией, говорится в докладе.
Среди причин авторы доклада указывают на недостаток внимания к проблеме со стороны чиновников и длительное недофинансирование. Военные и торговые сети находятся под угрозой, говорится в материале.
Кроме того, логистические системы должны быть защищены от потенциальных кибератак противника, отмечается в материале.
Авторы доклада предупреждают, что боевая готовность США в последние десятилетия «сильно ослабла» из-за сокращения бюджета, несогласованных приоритетов по финансированию и отсутствия стимулов для защиты оборонно-промышленной базы.
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