Politico: нового главу Пентагона обвинили в предвзятости

<img src="//img.gazeta.ru/files3/949/12105949/AP_18199604869164-pic905-895x505-93562.jpg">

Патрика Шанахана, который после ухода Джеймса Мэттиса занимает должность исполняющего обязанности главы Пентагона, заподозрили в предвзятости. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, ранее работавших в Пентагоне.

До своего назначения в Пентагон в 2017 году на должность заместителя главы министерства обороны США Шанахан 31 год проработал в корпорации Boeing, пишет издание. Так, cпустя 18 месяцев работы Шанахана в Пентагоне чиновника начали подозревать в предвзятости против крупных оборонных подрядчиков, которые являются конкурентами Boeing, рассказали источники Politico.

Реклама

Подписанное им соглашение этики предполагает самоотвод в решении вопросов, связанных с оборонным подрядчиком, в котором он ранее работал, поясняет журнал. Однако это не мешает ему на внутренних встречах восхвалять компанию Boeing и жестко критиковать их конкурентов, таких как Lockheed Martin, рассказали изданию два бывших чиновника.

В частности, на встречах высокого уровня в Пентагоне Шанахан резко критиковал производство компанией Lockheed Martin американских истребителей F-35, согласно одному источнику — бывшему высокопоставленному чиновнику из минобороны США.

Boeing проиграл конкуренту тендер на строительство этого истребителя в октябре 2001 года. По словам источника, Шанахан отметил, что Loсkheed «не знает, как запустить программу».

«Если бы [контракт] достался Boeing, то [программа] была бы реализована намного лучше», — передал источник слова и.о. главы Пентагона.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения СМИ о новом главе Пентагона.