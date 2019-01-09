Германия намерена добиться постоянного места в Совбезе ООН
Берлин и Париж намерены добиться постоянного места в Совете безопасности ООН для ФРГ. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как отмечается, это отражено в договоре о сотрудничестве между странами, который был подписан 22 января.
Подчеркивается, что эта задача является приоритетной для франко-германской дипломатии.
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Франция и ФРГ также намерены координировать свои действия во внешней политике.
Ранее сообщалось, что стала известна дата подписания договора о сотрудничестве между Францией и ФРГ