В Госдуме назвали провокацией слова экс-директора ЦРУ о Путине и НАТО

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Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал заявление бывшего главы ЦРУ Дэвида Петреуса о том, что российский президент Владимир Путин является «большим подарком» для НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, это «словесная провокация», за которой ничего не стоит. Депутат отметил, что в последнее время увеличилось количество разных военных учений, особенно в Норвегии.

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«Они хотят, чтобы мы так же бессловесно созерцали на их кувыркания вокруг наших границ? Не будем мы этого делать», — сказал Шаманов.

Также он добавил, что у России есть средства, чтобы показать, что с ней нельзя разговаривать «просто так с кондачка».

Ранее сообщалось, что экс-глава ЦРУ назвал Путина «большим подарком» для НАТО.