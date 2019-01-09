В Госдуме отреагировали на передачу Лаосом танков Т-34 России

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал передачу России 30 танков Т-34 Лаосом. Об этом сообщает RT.

По его словам, это совершенно нормальные взаимоотношения между странами. Депутат подчеркнул, что Лаос и Россия всегда сотрудничали достаточно конструктивно.

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«Т-34 для России — символ победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Очень примечательно, что 30 танков появятся у нас в стране», — отметил Швыткин.

Он выразил уверенность, что взаимоотношения между государствами в военно-технической сфере будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что Минобороны Лаоса передало России 30 танков Т-34.