Рябков засомневался в уходе США из Сирии

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Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что США вряд ли полностью уйдут из Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это связано с тем, что позиции сторонников сохранения противозаконного военного присутствия США в Сирии очень сильны.

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Он подчеркнул, что не знает, будет ли оно тайным или открытым.

«Но я не могу для себя представить в нынешней ситуации безудержной погони Вашингтона за доминированием в мире и стремлением присутствовать везде, решать вопросы только на своих условиях, что вдруг США физически, полностью и неоспоримо в военном отношении уйдут из Сирии», — заключил Рябков.

Ранее сообщалось, что в МИДе сообщили о готовности к консультациям с США по ДРСМД.