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Россия и США проведут контакты по Сирии. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, это произойдет в ближайшее время.

«Эти контакты не всегда анонсируются. Контакты идут по разным вопросам, будут и по другим темам в ближайшее время», — сказал Рябков.

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Он подчеркнул, что контакты по тем или иным вопросам сирийского конфликта ведутся в постоянном режиме.

Ранее сообщалось, что ОЗХО отправила в Сирию миссию для сбора фактов по химатаке в Алеппо.