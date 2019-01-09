СМИ: ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

ВМС США провели испытания гиперзвуковых снарядов на эскадренном миноносце USS Dewey летом прошлого года. Об этом сообщает USNI News со ссылкой на источники.

По данным издания, USS Dewey выпустил 20 гиперзвуковых снарядов из стандартного палубного орудия.

Реклама

Как отмечается, гиперзвуковые снаряды изначально были созданы для электромагнитной рельсовой пушки.

При этом военные США также исследуют возможность использования гиперзвуковых снарядов на наземных артиллерийских орудиях.

Ранее СМИ оценили испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса «Авангард».