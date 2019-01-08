ОЗХО отправила в Сирию миссию для сбора фактов по химатаке в Алеппо
В ОЗХО проинформировали, что организация в начале января развернула на сирийской территории спецмиссию, которая должна собрать данные о возможном использовании химоружия в Алеппо. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, первая экспертная группа прибыла на территорию страны еще в декабре прошлого года и ведет переговоры с сирийскими властями.
Реклама
«Специальная миссия ОЗХО была развернута в Сирии в начале января, чтобы установить факты, касающиеся обвинений в химатаке», — заявили в ОЗХО.
Ранее сообщалось, что ОЗХО не нашла свидетельств производства химоружия в Сирии.