ОЗХО отправила в Сирию миссию для сбора фактов по химатаке в Алеппо

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В ОЗХО проинформировали, что организация в начале января развернула на сирийской территории спецмиссию, которая должна собрать данные о возможном использовании химоружия в Алеппо. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, первая экспертная группа прибыла на территорию страны еще в декабре прошлого года и ведет переговоры с сирийскими властями.

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«Специальная миссия ОЗХО была развернута в Сирии в начале января, чтобы установить факты, касающиеся обвинений в химатаке», — заявили в ОЗХО.

Ранее сообщалось, что ОЗХО не нашла свидетельств производства химоружия в Сирии.