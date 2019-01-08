В Бразилии прояснили ситуацию с возможным размещением базы США в стране

Советник по национальной безопасности Аугусто Хелено заявил, что президент Бразилии Жаир Болсонару ни с кем не обсуждал возможность размещения военной базы США или американских военнослужащих на территории страны. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, во время телевизионного интервью на прошлой неделе Болсонару заявил, что открыт для обсуждения такого размещения для того, чтобы создать противовес влиянию России на территории Венесуэлы. По словам главы МИД Бразилии Эрнесто Араухо, президент планирует обсудить этот вопрос с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Болсонару прокомментировал возможность размещения на территории страны американской военной базы.