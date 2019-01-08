В Турции заявили, что не нуждаются в разрешении США на действия в Сирии

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Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что турецкая сторона поставит Соединенные Штаты в известность, если решит начать военную операцию на сирийской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Калына, США считают неправильным проведение операции Турции без их уведомления.

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«Мы всегда готовы уведомлять, координироваться, но разрешение ни у кого просить не будем», — сказал Калын.

Ранее сообщалось, что Турция рассчитывает на передачу военных баз США местным силам в Сирии.