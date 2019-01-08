Турция рассчитывает на передачу военных баз США местным силам в Сирии

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Власти Турции рассчитывают на то, что американская сторона либо закроет, либо передаст местным силам свои военные базы в Сирии в процессе вывода войск из страны, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Ожидания Турции заключаются в том, чтобы все вооружение было возвращено, мы продолжаем работу в этом направлении. Мы также рассчитываем, что военные базы США в Сирии будут закрыты или переданы под контроль местных сил», — сказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Он выступил с соответствующим заявлением по итогам переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.