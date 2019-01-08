Дальность полета ракеты «Калибр» существенно повысят
По словам источника в оборонно- промышленном комплексе, в России ведутся разработки по созданию крылатой ракеты «Калибр-М», дальность которой достигала бы 4,5 тысяч километров, передает ТАСС.
«Для ВМФ разрабатывается новейшая высокоточная крылатая ракета «Калибр-М» корабельного базирования с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тысячи км», — сказал источник.
По его словам, создание новой ракеты включено в госпрограмму вооружения до 2027 года. Отмечается, что, по данным из открытых источников, максимальная дальность ракеты комплекса «Калибр» достигает 2 тысяч километров.
«Ракета будет существенно больше, вес ее боевой части приблизится к 1 тонне», — добавил источник.
Он также подчеркнул, что новая ракета будет способна нести как обычную, так и ядерную часть.