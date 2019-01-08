Россия и КНДР обсудили урегулирование ядерной проблемы

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Посол России в КНДР Александр Мацегора встретился с заместителем министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, говорится в тексте сообщения в фейсбуке посольства.

«Состоялась беседа, в ходе которой были обсуждены некоторые злободневные вопросы, связанные с поиском путей урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова», — говорится в тексте сообщения.

Цой Сон Хи также подчеркнула, что тактика и стратегия МИД КНДР на этом пути будут целиком и полностью основаны на принципах, о которых говорил лидер страны Ким Чен Ыном в его новогодней речи.