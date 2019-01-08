Российская военная полиция приступила к патрулированию Манбиджа

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Представитель российской военной полиции Юсуп Маматов сообщил о начале патрулирования территории в районе Манбиджа в сирийской провинции Алеппо близ турецкой границы, передает РИА «Новости».

По его словам, задачей России в данном регионе является поддержание безопасности и контроль над перемещениями вооруженных сил.

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«Сегодня приступили к патрулированию зоны безопасности в районе населенного пункта Манбидж и его окрестностей. Задача — обеспечить безопасность в зоне ответственности, контролировать положение и перемещение вооруженных формирований», — сказал Маматов.

Он добавил, что военные полицейские получают от местных жителей сообщения о схронах оружия и неразорвавшихся снарядах, которые находятся там со времен оккупации территорий боевиками.

После объявления США о выводе войск из Сирии курдские отряды самообороны обратились к Дамаску с просьбой защитить их от вторжения Турции.

Ранее сообщалось, что сирийская армия взяла Манбидж.