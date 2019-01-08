Путин рассказал, как получил звание лейтенанта

Президент России Владимир Путин рассказал, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии. Видеозапись была опубликована на официальном сайте Кремля.

Российский лидер во время традиционных празднований совершил традиционный рождественский выстрел из пушки. Когда подошла очередь почетного строителя России Владимира Бендета, которому исполнялось 85 лет, президент поздравил его с рождения и подарил ручку.

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Во время поздравления Путин отметил, что они с Бендетом оба артиллеристы, и добавил, что звание лейтенанта получил в качестве артиллериста.

«Мы с вами оба артиллеристы оказывается. Я получил звание лейтенант как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии… 122 миллиметра», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.