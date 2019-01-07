Эрдоган заявил о победе над ИГ в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что террористы «Исламского государства» (организация запрещена в России) в Сирии побеждены в военном отношении. Об этом он написал в своей статье для New York Times.
По словам турецкого лидера, президент США Дональд Трамп в нужное время заявил о выводе войск, однако это должно быть «тщательно спланировано и осуществлено с правильными партнерами для защиты интересов Соединенных Штатов».
Эрдоган отметил, что в 2016 году Турция первой развернула наземные войска в Сирии для борьбы с ИГ.
«В военном отношении так называемое Исламское государство было побеждено в Сирии. Тем не менее, мы глубоко обеспокоены тем, что некоторые внешние силы могут использовать остатки организации в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела страны», — подчеркнул президент Турции.
Он заявил, что Анкара предлагает «всеобъемлющую стратегию» по искоренению причин радикализации.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал вывод американских войск из Сирии.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.