Помпео прокомментировал вывод войск США из Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал вывод американских войск из Сирии, передает CNBC.
По словам дипломата, вывод войск не отменяет миссию США по борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в России), однако означает «смену тактики».
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Помпео также отметил, что Вашингтон продолжит свои действия по противостоянию влиянию Ирана в регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о сроках вывода войск из Сирии.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.