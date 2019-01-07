WP рассказала о последствиях жесткой борьбы с терроризмом в Ираке

Жесткая контртеррористическая стратегия правительства в Ираке может в итоге привести к увеличению поддержки террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) в версии 2.0, которая может возродиться, пишут Мара Ревкин из Йельского университета и Кристен Као из Гётеборгского университета в газете The Washington Post.

Как отмечает издание, такая стратегия воспринимается как коллективная расправа над суннитами. Так, с 2014 года по обвинению в терроризме задержано более 19 тысяч человек, говорится в материале. Обвинительные приговоры часто основываются на неполных и косвенных доказательствах, свидетельских показаниях тайных осведомителей или признаниях, полученных с помощью пыток, что может приводить к несправедливому наказанию в отношении невинных людей, пишет Washington Post. Несправедливость разжигает гнев, а вместе с этим и новую волну насилия, отмечается в материале.

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Кроме того, ИГ больше не контролирует существенную часть территории в Ираке и Сирии. Тем не менее, во время визита в Багдад в декабре иракские чиновники задавались вопросом не о том, возвращается ли «Исламское государство», а о том, как скоро группировка вновь станет достаточно сильной, чтобы отвоевать и удержать территорию, добавляет газета.

«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.