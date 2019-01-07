Сторожевой корабль ЧФ взял под контроль действия корабля США в Черном море
Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» приступил к выполнению мер, направленных на контроль за действиями корабля ВМС США «Форт Макгенри» в Черном море, передает РИА «Новости».
«Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями десантного транспорт-дока (дтд) ВМС США «Форт Макгенри», — сообщили в Министерстве обороны.
В ведомстве подчеркнули, что по состоянию на 9.30 мск американский корабль зашел в румынский порт «Констанца».