Сторожевой корабль ЧФ взял под контроль действия корабля США в Черном море

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Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» приступил к выполнению мер, направленных на контроль за действиями корабля ВМС США «Форт Макгенри» в Черном море, передает РИА «Новости».

«Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями десантного транспорт-дока (дтд) ВМС США «Форт Макгенри», — сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве подчеркнули, что по состоянию на 9.30 мск американский корабль зашел в румынский порт «Констанца».