Израиль нанес удар по позициям ХАМАС в секторе Газа
Истребители и вертолеты армии Израиля совершили удар по позициям боевиков группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запущенную на территорию Израиля ракету. Об этом сообщается в твиттере армии страны.
«В ответ на ракету, запущенную по Израилю из Газы, истребители и вертолеты армии обороны Израиля совершили удары по нескольким целям боевиков на территории военного лагеря ХАМАС в северной Газе», — говорится в тексте сообщения.
В сообщении подчеркивается, что Израиль рассматривает группировку ХАМАС как главного ответственного за все акты терроризма, которые совершаются с территории Газы.