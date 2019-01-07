Израиль нанес удар по позициям ХАМАС в секторе Газа

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Истребители и вертолеты армии Израиля совершили удар по позициям боевиков группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запущенную на территорию Израиля ракету. Об этом сообщается в твиттере армии страны.

«В ответ на ракету, запущенную по Израилю из Газы, истребители и вертолеты армии обороны Израиля совершили удары по нескольким целям боевиков на территории военного лагеря ХАМАС в северной Газе», — говорится в тексте сообщения.

В сообщении подчеркивается, что Израиль рассматривает группировку ХАМАС как главного ответственного за все акты терроризма, которые совершаются с территории Газы.