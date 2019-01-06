Болтон поставил Эрдогану ультиматум

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не выведут войска из Сирии без определенных гарантий с турецкой стороны. Об этом сообщает NBC News.

Речь идет о том, чтобы Турция не нападала на сирийских курдов, которые, по словам Болтона, были критическими союзниками США в борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в России).

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«График или сроки вывода сил [из Сирии] назначат в результате выполнения условий и установления обстоятельств, которые мы хотели бы видеть. И как только это будет сделано, тогда поговорим о сроках», — сказал Болтон.

Ранее США пообещали Израилю поддержать атаки в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.