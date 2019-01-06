На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок

В пресс-службе Северного флота заявили, что в этом году на побережье моря Лаптевых построят военный городок. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время в якутском поселке Тикси заканчивается первый этап строительства.

«В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия начала создавать самолет на замену «Руслану».