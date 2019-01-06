В Сирии заявили, что коалиция во главе с США способствует укреплению ИГ
В сирийском МИДе заявили, что действия международной коалиции по главе с Соединенными Штатами в Сирии способствуют укреплению ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщает SANA.
Как отмечается в заявлении МИД Сирии, направленном генсеку ООН Антониу Гутеррешу, речь идет об авиаударах, которые международная коалиция нанесла по населенным пунктам Аль-Кишкия и Аш-Шаафа.
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Ранее сообщалось, что в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по деревне в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли 11 мирных жителей.
«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.