В Сирии заявили, что коалиция во главе с США способствует укреплению ИГ

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В сирийском МИДе заявили, что действия международной коалиции по главе с Соединенными Штатами в Сирии способствуют укреплению ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщает SANA.

Как отмечается в заявлении МИД Сирии, направленном генсеку ООН Антониу Гутеррешу, речь идет об авиаударах, которые международная коалиция нанесла по населенным пунктам Аль-Кишкия и Аш-Шаафа.

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Ранее сообщалось, что в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по деревне в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли 11 мирных жителей.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.