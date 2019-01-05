NBC: США оставят войска на юге Сирии на неопределенный срок

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США оставят часть войск на юге Сирии на неопределенное время после вывода основного контингента, сообщает NBC со ссылкой на источники.

Кроме того, сообщается, что после вывода из Сирии часть войск будет направлена в Ирак.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что вывод американских войск из Сирии уже начался.

Позднее отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор объяснил, почему вывод войск США из региона дестабилизирует позиции армии России в Сирии.