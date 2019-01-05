Военные США и России обсудили ситуацию в Сирии

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что разговор состоялся в пятницу, 4 января.

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«В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом, а также обсудили другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес», — сообщили в Минобороны.

Детали переговоров не приводятся.

Ранее источник в Госдепе рассказал Reuters, что США продолжат помогать союзникам в Сирии, несмотря на вывод войск.