Столтенберг рассказал, на что НАТО делает ставку в диалоге с Москвой
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, на что альянс делает ставку при выстраивании диалога с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, важным инструментов поддержания взаимодействия с Москвой является совет Россия — НАТО, который важен для диалога на военном и политическом уровнях.
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«Я делаю ставку на диалог с Россией, поскольку Россия является нашим соседом», — сказал Столтенберг.
Он добавил, что о сроках дальнейших встреч в рамках совета говорить пока рано, но заверил, что они состоятся.
Ранее сообщалось, что в Балтии миссия воздушной полиции НАТО переходит к Польше.