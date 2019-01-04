Названа максимальная скорость подводного беспилотника «Посейдон»

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Стала известна информация о максимальной скорости российского стратегического беспилотника «Посейдон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно- промышленном комплексе.

В марте российский президент Владимир Путин объявил о создании нового подводного аппарата.

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«Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов)», — сказал источник.

Как отмечается, он будет двигаться в воздушной каверне. Это уменьшит сопротивление среды.

Ранее сообщалось, что в США российский атомный беспилотник назвали «орудием конца света».