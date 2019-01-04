США намерены добиваться возвращения России к соблюдению ДРСМД

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в эфире консервативного американского телеканала Newsmax TV, что Соединенные Штаты будут продолжать прилагать усилия, чтобы Россия вернулась к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.

Когда Помпео спросили, поступала ли какая-либо реакция от российских властей после объявленного ультиматума по ДРСМД, он ответил отрицательно и напомнил, что до конца ультиматума осталось «практически 30 дней».

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«К сожалению, россияне к настоящему моменту не предприняли никаких мер для соблюдения соглашения как и в последние четыре или пять лет, в течение которых мы ведем дискуссии на этот счет с ними», — посетовал Помпео.

При этом он подчеркнул, что США намерены «продолжать говорить» с российской стороной.

Официальная Москва отрицает все обвинения в несоблюдении ДРСМД. Также российские власти не собираются предоставлять США информацию по «спорной» ракете 9М729, которую запросила американская сторона.