США намерены добиваться возвращения России к соблюдению ДРСМД
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в эфире консервативного американского телеканала Newsmax TV, что Соединенные Штаты будут продолжать прилагать усилия, чтобы Россия вернулась к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.
Когда Помпео спросили, поступала ли какая-либо реакция от российских властей после объявленного ультиматума по ДРСМД, он ответил отрицательно и напомнил, что до конца ультиматума осталось «практически 30 дней».
«К сожалению, россияне к настоящему моменту не предприняли никаких мер для соблюдения соглашения как и в последние четыре или пять лет, в течение которых мы ведем дискуссии на этот счет с ними», — посетовал Помпео.
При этом он подчеркнул, что США намерены «продолжать говорить» с российской стороной.
Официальная Москва отрицает все обвинения в несоблюдении ДРСМД. Также российские власти не собираются предоставлять США информацию по «спорной» ракете 9М729, которую запросила американская сторона.