Новый глава Пентагона призвал помнить про Китай
И.о. министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан призвал руководство Пентагона помнить о Китае. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.
Как отмечается, Шанахан сказал об этом на встрече с военными секретарями и своими заместителями в первый рабочий день на новом посту.
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«В то время как мы сосредоточены на текущих операциях, исполняющий обязанности министра Шанахан сказал команде помнить про Китай, Китай, Китай», — рассказал источник.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан может задержаться на своем посту.