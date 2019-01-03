Новый глава Пентагона призвал помнить про Китай

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И.о. министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан призвал руководство Пентагона помнить о Китае. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Как отмечается, Шанахан сказал об этом на встрече с военными секретарями и своими заместителями в первый рабочий день на новом посту.

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«В то время как мы сосредоточены на текущих операциях, исполняющий обязанности министра Шанахан сказал команде помнить про Китай, Китай, Китай», — рассказал источник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан может задержаться на своем посту.