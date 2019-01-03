СМИ узнали о планах США сократить военное присутствие в Афганистане

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США намерены вдвое сократить военное присутствие в Афганистане, пишет портал Military.com со ссылкой на источник в Пентагоне.

Источник рассказал, что командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер выведет из страны около 7 тысяч военнослужащих из 14 тысяч солдат, дислоцированных в регионе. По его оценкам, процесс вывода войск займет от 8 до 12 месяцев.

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При этом источник подчеркнул, что в Афганистане останутся американские ударные группы для атак по позициям боевиков «Талибана» (организация запрещена в России).

В конце 2018 года в Белом доме заявили, что американский лидер Дональд Трамп не отдавал приказ о сокращении военного присутствия США в Афганистане.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.