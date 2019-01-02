В ДНР заявили о взятии в плен украинского военного, выдавшего планы ВСУ

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Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики(ДНР) заявила о задержании украинского военного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления ведомства Эдуарда Басурина.

Как отмечается, он якобы участвовал в попытке проникнуть на территорию ДНР на южном направлении.

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«Нашими защитниками взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими «коллегами» при паническом бегстве», — отметил Басурин.

По его словам, задержанный украинец дал показания, которые касаются ситуации недалеко от линии соприкосновения. На основании полученных сведений в ДНР сделали вывод, что Киев не заинтересован в завершении конфликта.

Подчеркивается, что у взятого в плен украинца наблюдается переохлаждение, ему оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в самопровозглашенной Луганской народной республике(ЛНР) опасаются новой провокации Киева с целью введения военного положения.