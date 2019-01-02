В США застрелен военнослужащий

Американский военнослужащий погиб в результате стрельбы на территории казармы в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Военнослужащий Корпуса морской пехоты США скончался от огнестрельного ранения при выполнении своих обязанностей в казармах морской пехоты в Вашингтоне», — говорится в сообщении морской пехоты.

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Личность военного на настоящий момент не раскрывается. На место инцидента прибыла полиция, проводится расследование.

«Приоритетами командования являются забота о семье и друзьях морского пехотинца», — заявил командир казармы.

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